Volkswagen Garbus zabawka

Większość rodziców z pewnością kojarzy zdalnie sterowane samochody, do których dzieci mogą wsiąść i cieszyć się wspaniałą rozrywką. Właśnie taki jest Volkswagen Garbus zabawka - to miniaturowy samochód, dzięki któremu Twoja pociecha poczuje się jak prawdziwy kierowca. Przekonaj się, że warto go wybrać dla swojego malucha!

Dla kogo Volkswagen Garbus zabawka?

Volkswagen Garbus zabawka przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, jednak maksymalnie może ona udźwignąć 35 kg. Tego rodzaju zabawka to nie lada gratka dla najmłodszych - wyposażono ją w efekty świetlne i dźwiękowe, a do zestawu dołączana jest tablica rejestracyjna z imieniem pociechy. Samochód jest zdalnie sterowany, przez co zabawa z nim jest jeszcze fajniejsza.

Zdalnie sterowany samochód to idealna zabawka dla dzieci, ceniących sobie motoryzację. Dzięki niej pociecha miło spędzi czas i nie będzie się nudzić - w końcu trudno o nudę podczas jazdy tak świetnie wykonanym autem!

Dlaczego warto wybrać tę zabawkę?

Volkswagen Garbus zabawka jest w pełni bezpieczna dla dzieci. Model ten posiada funkcję wolny start, która pozwala na delikatne ruszenie samochodem, a także 2 moce silnika i 3 prędkości jazdy. Samochód wykonany jest z plastiku, a oprócz tego otoczno go gumową opaską, która zapewnia komfort jazdy nim. Gwarantujemy, że będzie to idealna zabawka dla dzieci!