Czerwony samochód Ford Mustang na akumulator

Kabriolet Ford Mustang na akumulator to prezent, o którym marzy każdy młody fan motoryzacji. Obserwując jak tata lub mama jeździ, chce się już mieć swoje auto i móc już samodzielnie cieszyć się jazdą samochodem! Jeśli ten opis pasuje do Twojego chrześniaka Ford Mustang na akumulator będzie idealnym prezentem!

Ford Mustang na akumulator dane techniczne, o których warto wiedzieć

Napęd tego ślicznego kabrioletu to 2 razy po 12 V 35W. Ford Mustang na akumulator ma 3 biegi do przodu oraz 1 bieg do tyłu. Prędkość jaką jest w stanie rozwinąć to 3-6 km/h. Więcej danych i informacji o tej zabawce znajdziecie na stronie internetowej!

Zabawka, która rozwinie wyobraźnię!

Pierwsze zasady drogowe oraz poruszanie się po jezdni możesz wytłumaczyć swojemu przyszłemu kierowcy wraz z tą zabawką. Ford Mustang na akumulator wygląda i pracuje niemal jak prawdziwy samochód! To będzie świetna zabawa i nauka w jednym.